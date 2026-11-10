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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия утром ударила по торговой сети в большом областном центре — первые детали (видео)

Местные публики пишут о «прилете» по «Эпицентру» и масштабном пожаре.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Дым после «прилета» по Кропивницкому 10 ноября

Дым после «прилета» по Кропивницкому 10 ноября / © из соцсетей

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Российская армия утром 10 ноября атаковала беспилотниками Кропивницкий. Произошло попадание по одной из торговых сетей, вероятно, «Эпицентру».

Об этом сообщили глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович и местные телеграм-каналы.

«Враг нанес удар по гражданской инфраструктуре областного центра. Попание пришлось по одной из торговых сетей», — написал Райкович в Сети.

Выясняется информация о пострадавших и масштабах разрушений.

По данным телеграм-каналов, в Кропивницком оккупанты атаковали строительный гипермаркет «Эпицентр». На месте прилета возник масштабный пожар, в небо вздымается густой черный дым.

Пожар в Кропивницком после атаки 10 ноября

Пожар в Кропивницком после атаки 10 ноября / © Труха

Напомним, в ночь на 10 ноября российские войска нанесли удары по Украине, применив баллистическую ракету «Искандер-М» и 162 ударных и имитационных беспилотника. ПВО сбила и подавила 135 вражеских дронов. В то же время, зафиксировано попадание на 19 локациях и падение обломков еще на девяти объектах. Утром атака продолжилась: первые реактивные дроны зашли из Брянщины через север Черниговщины и двигались в направлении Черкасской, Киевской и Черниговской областей, также было зафиксировано движение БпЛА на Харьков и с юга на Запорожье.

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