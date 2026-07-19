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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия утром ударила по областному центру: власти сообщили трагические новости

По предварительным данным властей, оккупанты выпустили по Сумам 7 КАБ. Известно о трех пострадавших.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака на Суммы

Атака на Суммы / © ТСН

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Утром 19 июля Россия атаковала управляемыми авиабомбами гражданскую инфраструктуру Сум. Под завалами помещения может находиться один человек.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, предварительно оккупанты выпустили по городу 7 КАБ. Попадания зафиксированы в Ковпаковском районе. Есть повреждения в жилищном секторе и промышленной зоне.

«Трех пострадавших госпитализировали. Под завалами может находиться не менее одного человека. Идет спасательная операция», — заметил чиновник.

Позже Григоров сообщил тревожные новости. Из-под завалов собственного дома деблокировали тело погибшего мужчины.

По информации ОВА, мужчина находился в собственном доме, когда враг нанес удар управляемой авиабомбой.

Атака по Киеву — что известно

Напомним, из-за массированной атаки россиян в Киеве погиб один человек, еще не менее 15 получили ранения разной степени тяжести. 9 из них в стационарах городских больниц.

В ходе атаки России в Киеве повреждены многоквартирные и частные жилые дома, общежитие, здание кинотеатра, станция метрополитена, офисные помещения и припаркованные автомобили. Снова пострадала станция метро «Лукьяновская».

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Дата публикации
Количество просмотров
942
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