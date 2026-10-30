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Россия утром запустила крылатые ракеты по Украине: что известно
Также враг атакует Украину ударными беспилотниками.
Утром 30 октября российские оккупационные войска атаковали Украину крылатыми ракетами. Одним из направлений удара стал Кременчуг в Полтавской области.
О ракетной угрозе сообщили Воздушные силы ВСУ, призвав жителей города немедленно перейти к укрытиям.
«Крылатые ракеты на Кременчуг. Находитесь в укрытиях», — говорится в сообщении военных.
Помимо ракетного удара, российская армия продолжает атаковать украинские регионы ударными беспилотниками.
Ранее сообщалось, что в ночь на 30 октября российские кафиры атаковали Украину баллистическими ракетами .
Мы ранее информировали, что в Киеве поздно вечером, 29 октября, во время «красной» воздушной тревоги раздались взрывы .