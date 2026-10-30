Россия утром запустила крылатые ракеты по Украине: что известно

Враг атакует Украину / © Getty Images

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Утром 30 октября российские оккупационные войска атаковали Украину крылатыми ракетами. Одним из направлений удара стал Кременчуг в Полтавской области.

О ракетной угрозе сообщили Воздушные силы ВСУ, призвав жителей города немедленно перейти к укрытиям.

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«Крылатые ракеты на Кременчуг. Находитесь в укрытиях», — говорится в сообщении военных.

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Помимо ракетного удара, российская армия продолжает атаковать украинские регионы ударными беспилотниками.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 октября российские кафиры атаковали Украину баллистическими ракетами .

Мы ранее информировали, что в Киеве поздно вечером, 29 октября, во время «красной» воздушной тревоги раздались взрывы .

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