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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия утром запустила крылатые ракеты по Украине: что известно

Также враг атакует Украину ударными беспилотниками.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Враг атакует Украину

Враг атакует Украину / © Getty Images

Утром 30 октября российские оккупационные войска атаковали Украину крылатыми ракетами. Одним из направлений удара стал Кременчуг в Полтавской области.

О ракетной угрозе сообщили Воздушные силы ВСУ, призвав жителей города немедленно перейти к укрытиям.

«Крылатые ракеты на Кременчуг. Находитесь в укрытиях», — говорится в сообщении военных.

Помимо ракетного удара, российская армия продолжает атаковать украинские регионы ударными беспилотниками.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 октября российские кафиры атаковали Украину баллистическими ракетами .

Мы ранее информировали, что в Киеве поздно вечером, 29 октября, во время «красной» воздушной тревоги раздались взрывы .

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