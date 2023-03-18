Россия утверждает, что продлила зерновое соглашение всего на 60 дней, а не на 120

Мария Захарова подчеркнула, что все стороны были уведомлены о требованиях России продлить зерновое соглашение на 60 дней не только устно, но и в письменном виде.

Россия якобы давала согласие на продление зерновых соглашений всего на 60 дней, а не на 120.

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии пропагандистским росСМИ.

"Мы видим сообщения от сторон зернового соглашения, о том, что соглашение продлено на 120 дней, мы неоднократно заявляли – и МИД, и представители России при ООН, о том, что российская сторона уведомила все стороны соглашения о продлении соглашения на 60 дней", — приводит заявление Захаровой пропагандистское издание.

В то же время чиновница добавила, что все стороны были уведомлены о требованиях России продлить зерновое соглашение на 60 дней не только устно, но и в письменном виде.

Отметим, что есть два документа о зерновом коридоре. Один из них подписали ООН, Турция и Россия, а другой, зеркальный – ООН, Турция и Украина.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что соглашение по "зерновой инициативе" продлено еще на 120 дней.