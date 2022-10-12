Россия утверждает, что уничтожила "украинские террористические очаги" после взрыва Крымского моста — The Telegraph

Российское разведывательное управление ФСБ заявило, что задержало восемь человек, предположительно причастных к взрыву на Крымском мосту, но кадры ареста вызывают сомнения.

Об этом сообщило издание The Telegraph.

ФСБ утверждает, что осуществила массовое подавление "украинских террористических очагов" после разрушительного взрыва на Крымском мосту.

Организация уже заявила о задержании 8 подозреваемых. Организатором россияне считают Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководителя Кирилла Буданова.

Также ФСБ "установила" имена еще 12 человек, якобы помогавших Буданову. Восемь из них задержаны. Это – пять граждан РФ, трое граждан Украины и Армении. Пропагандисты даже опубликовали фото "фигурантов".

"Контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы осуществлял сотрудник ГУР украинского Минобороны", – уверяют в ФСБ.

По версии российских спецслужб, взрывное устройство спрятали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом более 22 т и в начале августа отправили из порта Одессы в болгарское Русе.

Ситуация в Черном море: что известно

Напомним, что в Черном море вдвое уменьшена корабельная группировка врага. 6 боевых кораблей маневрируют у побережья Крыма на Черном море. Изготовлены 2 надводных ракетоносителя с 16 "Калибрами" на бортах.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что оккупированный Крым начинает превращаться в тупик для коллабрантов. Они уже сбегают с оккупированных территорий Украины в Крым, а куда они побегут дальше, неизвестно.

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