Россия увеличила количество кораблей в Черном море: сколько ракетоносителей и "Калибров" там есть

Сегодня, 17 февраля, Россия увеличила количество группировок кораблей в Черном море.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его данным, в настоящее время в Черном море находится 12 российских кораблей, среди них — 4 ракетоносителя.

Общий залп – до 28 ракет типа "Калибр".

Напомним, пятницу, 17 февраля, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным украинских мониторинговых ресурсов, опасность связана с активностью тактической авиации России.

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