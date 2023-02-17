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Россия увеличила количество кораблей в Черном море: сколько ракетоносителей и "Калибров" там есть

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
1641
Время на прочтение
1 мин
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Россия увеличила количество кораблей в Черном море: сколько ракетоносителей и "Калибров" там есть

Фото: Associated Press

В Черном море общая численность корабельной группировки врага составляет 12 кораблей.

Сегодня, 17 февраля, Россия увеличила количество группировок кораблей в Черном море.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его данным, в настоящее время в Черном море находится 12 российских кораблей, среди них — 4 ракетоносителя.

Общий залп – до 28 ракет типа "Калибр".

Напомним, пятницу, 17 февраля, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным украинских мониторинговых ресурсов, опасность связана с активностью тактической авиации России.

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Дата публикации
Просмотры
1641
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