Россия увеличила силу ударов по украинским городам: какое оружие использует — Зеленский
Президент отметил необходимость усилить украинскую противовоздушную оборону.
Российская террористическая армия начала использовать больше баллистических ракет во время воздушных атак на украинские города, разрушая энергетические объекты.
Об этом сообщил президент Украины в своем обращении в воскресенье, 9 ноября.
«Россияне увеличили свою ударную силу — используют в ударах больше баллистики», — сказал президент.
Зеленский отметил необходимость усилить украинскую противовоздушную оборону и позаботиться о резервах энергетического оборудования.
«Это означает для нас потребность в большей ПВО, больших резервах оборудования и более четкой и оперативной работе в регионах», — отметил он.
Накануне, 8 ноября, президент Зеленской сообщил, что Украина работает над закупкой дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot у США, чтобы усилить защиту от ракетных атак.
В начале ноября сообщалось о поставках из Германии двух установок зенитно-ракетного комплекса MIM-104 Patriot.
Напомним, в ночь на 8 ноября российская армия использовала более полутысячи средств для воздушной атаки по Украине, в частности аэробаллистические ракеты «Кинжал».