Ракетная атака на Украину / © ТСН.ua

Российская террористическая армия начала использовать больше баллистических ракет во время воздушных атак на украинские города, разрушая энергетические объекты.

Об этом сообщил президент Украины в своем обращении в воскресенье, 9 ноября.

«Россияне увеличили свою ударную силу — используют в ударах больше баллистики», — сказал президент.

Зеленский отметил необходимость усилить украинскую противовоздушную оборону и позаботиться о резервах энергетического оборудования.

«Это означает для нас потребность в большей ПВО, больших резервах оборудования и более четкой и оперативной работе в регионах», — отметил он.

Накануне, 8 ноября, президент Зеленской сообщил, что Украина работает над закупкой дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot у США, чтобы усилить защиту от ракетных атак.

В начале ноября сообщалось о поставках из Германии двух установок зенитно-ракетного комплекса MIM-104 Patriot.

Напомним, в ночь на 8 ноября российская армия использовала более полутысячи средств для воздушной атаки по Украине, в частности аэробаллистические ракеты «Кинжал».