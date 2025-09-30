Россия увеличит удары по Украине: мэр Франковска назвал дату

Российская атака на энергетику Украины / © ТСН.ua

Реклама

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что Россия увеличит количество ударов по Украине, в частности по инфраструктуре, с октября. Он призвал быть готовыми к возможным отключениям света.

Об этом Марцинкив рассказал в своем видеообращении в Сети.

По мнению мэра Ивано-Франковска, количество российских ударов по Украине будет расти с 10 октября. Враг будет бить по инфраструктуре.

Реклама

«К сожалению, враг продолжает атаковать Украину. В ночь на воскресенье в очередной раз был комбинированный обстрел. Спасибо Богу, защитникам, в громаде все спокойно. Но знаем, что в Центральной Украине, в городе Киеве — ужасные прилеты. Некоторые города Украины по суткам без света. Поэтому призываю быть максимально бдительными, реагировать на тревоги и также быть готовыми к ударам по инфраструктуре«, — заявил Марцинкив.

Он призвал вместе подготовиться к возможным отключениям электроэнергии.

«Дай Бог, чтобы их (отключений — ред.) не было, но видим опыт других городов, что враг бьет по инфраструктуре. Я думаю, что количество ударов будет расти, особенно с 10 октября по всей Украине и для нашей громады тоже есть большие угрозы», — высказался городской голова.

Напомним, президент Владимир Зеленский в видеообращении за 28 сентября заявил, что Россия продолжает свою «традиционную тактику» — пытается и в этом году ударить по Украине блэкаутом. Глава государства подчеркнул, что РФ отвергла все реальные предложения мира и заслуживает «действительно жесткого давления».

Реклама

Заметим, в ночь на 30 сентября во время атаки на Черниговскую область оккупанты повредили объект энергетической инфраструктуры. Из-за этого без света остались более 26 тыс. абонентов.