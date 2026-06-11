Ракета, война / © Associated Press

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Россия наращивает смертоносность ракет и беспилотников собственного производства, используемых для ударов по Украине. Секрет «модернизации» окупантов кроется в возвращении к использованию иностранных электронных компонентов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, российский оборонно-промышленный комплекс существенно повысил эффективность своего оружия. В частности, эксперт по радиоэлектронной борьбе и советник Минобороны Украины Сергей Флэш Бескрестнов отметил, что захватчики начали применять самолетные FPV-дроны «Молния» на частотах, которые не фиксируются большинством украинского оборудования для радиоэлектронной разведки.

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Провал российского «импортозамещения»

Кроме того, значительные изменения претерпело и ракетное вооружение врага. В пресс-службе Минобороны Украины сообщили, что Россия модернизировала крылатые ракеты «Калибр», оснастив их кассетными боевыми частями и импортной электроникой.

«Российские войска вернулись к использованию импортных компонентов, поскольку точность технологий наведения российского производства существенно снизилась», — подчеркивают в ISW.

Этому шагу предшествовали безуспешные попытки Кремля в 2023 и 2024 годах перевести производство высокотехнологичного оружия на внутренние российские микросхемы. После того, как российская электроника продемонстрировала свою неэффективность, оккупанты снова сделали ставку на иностранные запчасти для повышения смертоносности своих воздушных атак.

Напомним, ранее уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк сообщил о том, что в беспилотниках, которыми Россия атакует украинские города, продолжают находить иностранные детали, изготовленные в 2025 году.

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