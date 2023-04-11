Россия узаконила электронные повестки: Подоляк рассказал, сделают ли то же самое в Украине

Советник главы ОП уверяет, что сейчас в Украине нет необходимости вводить электронные повестки.

Россия сравнила электронные и бумажные повестки. Отныне россиянам в приложения "Госуслуги" (аналог украинской "Дії" – Ред.) будут присылать электронные повестки и наказывать "уклонистов".

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал "24 каналу", стоит ли военнообязанным украинцам в ближайшее время ждать повесток в "Дії".

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"Сегодня нет необходимости менять порядок мобилизации в Украине. В России же произошло истерическое действие через парламент, когда депутаты трижды проголосовали и получили электронный мобилизационный документ", – сказал советник руководителя ОП.

По мнению Подоляка, такое истерическое поведение Кремля свидетельствует об огромных потерях окупантов на фронте. Советник главы ОП уверяет, что сейчас в Украине нет необходимости вводить электронные повестки.

По его словам, существуют 3 важных фактора, которые влияют на мобилизацию:

В Украине существует контролируемый процесс мобилизации – Минобороны и ВСУ занимаются им достаточно эффективно, заверил Подоляк. Советник главы ОП сослался на слова вице-премьера и министра цифровой трансформации Михаила Федорова, что для введения электронных повесток через "Дію" нужно изменить ряд документов, регуляторных актов в нашем законодательстве. Подоляк уверяет, что сейчас в этом сейчас нет нужды; Украинские ТЦК сегодня работают до сих пор эффективно, несмотря на наличие ошибок, которые военные постоянно исправляют.

Ранее в Минцифре рассказали, будут ли приходить в "Дії" повестки для военнообязанных украинцев.

Также ТСН.ua разбирался, реально ли и законно ли вызывать в военкоматы через мессенджер. По словам главы Минцифры, в этом году запустить выдачу повесток через мессенджеры технически невозможно.

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