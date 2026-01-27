"Россия уже 4 года находится в состоянии поражения": эксперт назвал два сценария окончания войны в Украине

Валерий Пекарь

Войны гораздо реже завершаются четкой победой одной стороны и поражением другой, чем это принято представлять. Чаще всего финалом становится взаимное поражение, когда все участники выходят из конфликта ослабленными. Именно в этом состоит одна из главных угроз и для Украины, и для России.

Об этом в интервью Юлии Бориско рассказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и бизнес-школы УКУ Валерий Пекарь.

Эксперт объясняет, что в массовом сознании доминирует упрощенная модель войны — победитель и проигравший. Она сформирована опытом Второй мировой войны, которая на самом деле была скорее исключением из исторических правил. В большинстве же конфликтов проигрывают все стороны, и именно такой сценарий наиболее вероятен.

«Большинство войн заканчиваются взаимным поражением. Подавляющее большинство войн заканчивается не так, что одна сторона одержала победу, а другая потерпела поражение. У нас в голове как раз такая картинка. Это потому, что мы все родом из Советского Союза. Начитались книги и насмотрелись фильмов о Второй мировой. А это как раз было так, что одна сторона одержала победу, другая потерпела поражение. Это исключение, редкое исключение. Подавляющее большинство войн заканчивается так, что все стороны терпят поражение».

В качестве примера Пекарь приводит Первую мировую войну, которая на восточноевропейских территориях не принесла победы ни одной империи:

«Например, Первая мировая на восточных территориях. Четыре империи воюют. Российская, Австро-венгерская, Османская, Немецкая. Кто победил? И никто не победил. Две распались, прекратили существование. Одна была разгромлена, унижена и даже платила репарации десятки лет, и ей было запрещено иметь армию и флот. А еще одна погрузилась в кровавую гражданскую войну. Все, все проиграли. Так заканчиваются войны. Проигрыш, проигрыш, проигрыш».

На этом фоне Вторая мировая война, по словам эксперта, является историческим исключением, а не правилом. Именно поэтому нынешняя война имеет две принципиальные развилки.

«А во Второй мировой это исключение. Это редкое исключение, когда кто-то одержал победу, а кто-то потерпел поражение. То есть есть развилка. Или война закончится победа — поражение, или война закончится поражение — поражение», — объясняет эксперт.

Пекарь отмечает, что российское поражение само по себе еще не гарантирует украинскую победу:

«И это означает, что российское поражение совсем не означает украинскую победу. Может быть, российское поражение — украинская победа, и к этому мы стремимся. А может быть, российское поражение — украинское поражение».

По его словам, сейчас стороны воюют за разные цели: Украина — за выход из ловушки взаимного поражения, Россия — за то, чтобы затянуть Украину вместе с собой.

«По сути мы сейчас воюем за то, чтобы одержать победу, а Россия воюет за то, чтобы мы также потерпели поражение. Они меняют свое поражение на наше. Они верят, что Россия всегда восстановится, а Украина никогда не восстановится. Ну такой у них миф», — говорит Валерий Пекарь.

В то же время, эксперт подчеркивает: российское поражение на поле боя уже произошло, но этого недостаточно для украинской победы.

«Это означает, что российское поражение уже есть. Российское поражение нанесли Силы обороны Украины на поле боя. Это уже свершившийся факт. Но это совсем не означает украинской победы. Россия уже четыре года находится в поражении. А мы воюем за то, чтобы из этой ловушки выскочить».