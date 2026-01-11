- Дата публикации
Россия уже не достигнет первоначальных целей полномасштабной войны: Денисенко назвал их
Сегодня продолжительность нашей войны сравнялась с продолжительностью так называемой Великой Отечественной войны.
Полномасштабная война РФ против Украины длится около 4 лет. За это время Россия упустила любую возможность достичь трех главных целей, поставленных в 2022 году.
Об этом написал журналист, народный депутат и экссоветник главы МВД Вадим Денисенко.
По совам Денисенко, Россия теперь не имеет ни единого шанса:
стать третьим полюсом мира;
вернуть полный полицейский контроль над постсоветским пространством;
остановить деславянизацию России.
«Путин продолжает войну от беспомощности. Он не хочет сказать самому себе: он проиграл все, на что он ставил», — отметил он.
Ранее речь шла о том, что желает ли кремлесский диктатор Владимир Путин успеха Украины. Свое мнение высказал спецпосланник президента США Кит Келлог.
«Путин как бывший офицер КГБ никогда не изменится. Я думаю, что у него есть цель, и то, чего мы хотим на Западе, не обязательно то, чего он хочет… Я не думаю, что Путин вообще хочет успеха Украины», — отметил он.