Россия уже осознает свое отступление из Крыма: польский политик о подрыве Каховской ГЭС

Жители временно оккупированного Крыма должны понимать, что Россия уже осознает свое отступление с полуострова. Поскольку выход ВСУ на административные границы АР Крым и побережья Азовского моря будет означать уничтожение Крымского моста и любого сообщения с Россией.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал депутат Польского сейма нескольких созывов, историк и публицист Мирослав Чех.

Политик также отметил, что подрыв Каховской ГЭС несет очень тяжелые последствия для людей, экономики Украины и всего мира, потому что это создает продовольственный кризис.

"Также в результате этого подрыва и Северокрымский канал перестал поставлять воду в Крым. Вновь это классическая стратегия выжженной земли, которую и Сталин делал в 1941 году, затем Гитлер в 1944-45 годах. То есть после нас, хоть потоп, потому что мы с этих территорий отступаем, а как эти земли кому-то и достанутся, там уже нельзя будет ничего делать на протяжении десятка лет. То же Путин сейчас делает с Крымом", — отметил он.

По его словам, после подрыва Каховской ГЭС оккупанты залили территорию, где они выстроили первую линию обороны на Херсонском направлении. Россияне решили, что у них нечем сдерживать наступление украинского десанта как потенциального направления удара ВСУ, поэтому совершили такую огромную техногенную катастрофу.

Напомним, британский аналитик Майкл Кларк считает, что ВСУ во время контрнаступления могут совершить "амбициозные и опасные" атаки на российские позиции, которые поставили бы под угрозу войска РФ во временно оккупированном Крыму.

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