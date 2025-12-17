ТСН в социальных сетях

Украина
1633
2 мин

Россия уже планирует новый год войны: Зеленский сделал Западу жесткое предупреждение

Владимир Зеленский предупредил, что Кремль не хочет мира, а готовит новые вторжения.

Руслана Сивак
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Россия рассматривает следующий год как год для продолжения масштабных боевых действий. Поступающие из Москвы сигналы свидетельствуют об отсутствии реального желания мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

«Сегодня мы услышали из Москвы очередные сигналы, что следующий год они готовят как год войны. И это сигналы не только для нас. Важно, чтобы партнеры это видели. И важно, чтобы они не только видели, но и реагировали, в частности, партнеры в Соединенных Штатах Америки, которые часто говорят, что Россия якобы хочет закончить войну. Но из России звучит совсем другая риторика, другие сигналы — и как официальные распоряжения их армии», — отметил Зеленский.

Владимир Зеленский подчеркнул, что за разговорами о якобы готовности к завершению войны Россия скрывает намерения уничтожить Украину и легитимизировать захват территорий. Президент призвал партнеров, в том числе США, не поддаваться дипломатическим манипуляциям Москвы.

«Когда у них именно такое настроение, то и дипломатию они будут подрывать, пытаясь просто прикрывать свое желание уничтожить Украину и украинцев. А дальше под угрозой окажутся другие страны Европы, которые в России могут назвать своими «историческими землями», — подчеркнул президент.

Зеленский призвал партнеров к «смелости видеть правду» и реагировать на агрессивные планы РФ конкретными действиями. По мнению украинского лидера, защита от российской агрессии должна состоять из трех компонентов.

«Нужна реальная защита от этой российской истории безумия, и сейчас мы продолжим работу со всеми партнерами, чтобы такая защита действительно была. Нужны решения по безопасности, нужны финансовые решения, в том числе по российским активам, нужны политические решения. И нужна смелость всех наших партнеров видеть правду, признавать правду и поступать соответственно», — отметил Зеленский.

Напомним, президент России Владимир Путин пригрозил, что Москва добьется достижения своих целей военным путем, если Украина и ее «зарубежные покровители» откажутся от разговора.

Ранее сообщалось, что накануне спикер Кремля Дмитрий Песков цинично заявил о желании РФ «остановить войну», но исключительно через достижение захватнических целей и обеспечение собственных интересов.

