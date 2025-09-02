Россия уже уничтожает энергетику Украины: атаки на газовую отрасль и подстанции - обозреватель

Дроны / © ТСН.ua

Россияне продолжают методично бить по энергетике Украины . Речь не только о генерации, но и о газовой промышленности, прямо влияющей на производство электроэнергии. На днях вражеские дроны и ракеты атаковали подстанции в Сумах, Днепре и Херсоне, повлекшие за собой перебои и повреждения инфраструктуры.

Об этом информирует 2 сентября 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников

Эксперты отмечают: в ближайшие месяцы враг сосредоточится на массированных ударах именно по системе генерации и распределения электроэнергии. Это означает, что зима будет очень тяжелой.

Правительство должно обеспечить надлежащие запасы газа, защитить подстанции и подготовить резервы для газовой и электроэнергетической инфраструктуры. В то же время многое будет зависеть от эффективности системы противовоздушной обороны.

Если тенденция перевода подразделений ПВО, включая дронов-перехватчиков, в пехоту сохранится, риски для энергосистемы существенно возрастут.

Украинцы уже готовятся к новым вызовам зимы, понимая, что враг будет стремиться максимально давить на энергетический сектор.