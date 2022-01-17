Россия в ближайшие дни может напасть на Украину – руководитель Совета нацбезопасности Польши

Россия в ближайшие дни может напасть на Украину – руководитель Совета нацбезопасности Польши

Вооруженные силы РФ продолжают нарастать у украинских границ.

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, ссылаясь на данные разведки, сообщил, Российская Федерация может совершить широкомасштабное вторжение в Украину в ближайшие дни.

Об этом он сообщил PAP.

По его словам, вооруженные силы РФ продолжают нарастать у украинских границ. Поэтому требуется быть готовыми к возможному нападению РФ в кратчайшие сроки. "Нужно быть готовыми к тому, о чем говорил глава Минобороны Британии, что РО в ближайшие дни может вторгнуться на территории Украины", — заявил Солох.

Руководитель Бюро национальной безопасности отметил, что единого сценария нападения на Украину у России нет. Она готова использовать "любой вариант". Кроме того, он добавил, что нельзя исключать вариант вторжения с точки зрения дестабилизации страны.

"Нельзя исключать, и россияне, как всегда в таких ситуациях, исследуют свои возможности, с точки зрения дестабилизации страны без всякого выстрела, без движения армии", — сказал глава Бюро нацбезопасности Польши.

Напомним, ранее писали, что США подготовили 18 сценариев действий на случай, если будет совершено новое российское вторжение в Украину. В случае полномасштабного вторжения РФ в Украину, будут применены ограничения, которые могут причинить "очень острую боль" Москве.

Стоит отметить, в США сообщили о новых дипломатических шагах в переговорах с Россией по поводу деэскалации конфликта с Украиной. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что уже в начале следующей недели США покажут дополнительную информацию о дальнейшей дипломатической работе с РФ.

Тем временем самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал "солидные" военные учения с РФ.

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