Россия в очередной раз атаковала газовую инфраструктуру Украины: что известно о последствиях

Нафтогаз / © Нафтогаз Украины

Россия снова атаковала газовую инфраструктуру Украины, к счастью, без пострадавших среди работников. Впрочем, атака вызвала разрушения, устранение последствий уже продолжается.

Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

Отмечается, атака происходила вчера вечером и сегодня утром. Как сообщают в компании, удары были направлены на гражданские объекты, которые обеспечивают добычу и хранение газа.

«К счастью, никто из работников не пострадал», — отметили в Нафтогазе.

В то же время атака вызвала разрушения на отдельных объектах. Оперативные службы и специалисты компании уже работают над устранением последствий.

Отмечается, что дроны целенаправленно попадали в гражданские газовые объекты, подчеркивая угрозу для энергетической инфраструктуры, однако благодаря оперативным действиям персонала серьезных травм или гибели удалось избежать.

Отмечается, что после получения разрешения от ГСЧС команды Нафтогаза немедленно начнут восстановительные работы, чтобы вернуть объекты к полноценной работе.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские военные повредили объект энергетики в Хмельницкой области.