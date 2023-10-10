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Россия в очередной раз обстреляла Сумщину: погиб ребенок

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
394
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Россия в очередной раз обстреляла Сумщину: погиб ребенок

Обстрелы Сумщины/Иллюстративный фото / Фото: МВД

Оккупанты продолжают воевать против гражданского населения.

Сегодня, 10 октября, Россия произвела обстрел поселка Угроиды Краснопольской общины. Известно о наличии жертв.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Что известно о погибших

По данным администрации, в результате атаки была ранена девочка 2009 года рождения. К сожалению, спасти его не удалось. Девочка умерла в карете "скорой".

"Цинизму россиян нет предела. Они посягают на самое святое — наших детей, пытаясь уничтожить наше будущее. Не простим!", — подытожили в Сумской ОВА.

Ранее захватчики совершили 9 обстрелов приграничья Сумщины. Удары получили Юнаковская, Середино-Будская, Хотинская, Краснопольская, Великописаревская общины.

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Дата публикации
Просмотры
394
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