Россия в очередной раз обстреляла Сумщину: погиб ребенок

Сегодня, 10 октября, Россия произвела обстрел поселка Угроиды Краснопольской общины. Известно о наличии жертв.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Что известно о погибших

По данным администрации, в результате атаки была ранена девочка 2009 года рождения. К сожалению, спасти его не удалось. Девочка умерла в карете "скорой".

"Цинизму россиян нет предела. Они посягают на самое святое — наших детей, пытаясь уничтожить наше будущее. Не простим!", — подытожили в Сумской ОВА.

Ранее захватчики совершили 9 обстрелов приграничья Сумщины. Удары получили Юнаковская, Середино-Будская, Хотинская, Краснопольская, Великописаревская общины.

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