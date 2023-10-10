Россия в очередной раз обстреляла Сумщину: погиб ребенок

Оккупанты продолжают воевать против гражданского населения.
Сегодня, 10 октября, Россия произвела обстрел поселка Угроиды Краснопольской общины. Известно о наличии жертв.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Что известно о погибших
По данным администрации, в результате атаки была ранена девочка 2009 года рождения. К сожалению, спасти его не удалось. Девочка умерла в карете "скорой".
"Цинизму россиян нет предела. Они посягают на самое святое — наших детей, пытаясь уничтожить наше будущее. Не простим!", — подытожили в Сумской ОВА.
Ранее захватчики совершили 9 обстрелов приграничья Сумщины. Удары получили Юнаковская, Середино-Будская, Хотинская, Краснопольская, Великописаревская общины.
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