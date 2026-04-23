Россия в огне: СБУ ударила по ключевой нефтяной станции Кремля, там гигантский пожар

Взрывы в России / Иллюстративное фото / © скриншот с видео

Реклама

Беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ в ночь на 23 апреля атаковали нефтеперекачивающую станцию «Горький» в Нижегородской области РФ. Объект обеспечивает транспортировку нефти по магистральным трубопроводам и входит в структуру компании «Транснефть — Верхняя Волга».

Об этом сообщили в СБУ.

Что известно об атаке на «Горький»

По данным источников в СБУ, станция играет важную роль в поставках сырья как на внутренние маршруты, так и на российские нефтеперерабатывающие заводы. В частности, она обеспечивает подачу нефти в направлении Сургут — Горький — Полоцк и на НПЗ в Кстово.

Реклама

В результате удара, по предварительной информации, были повреждены три резервуара с нефтью. На территории объекта вспыхнул пожар площадью около 20 тысяч квадратных метров.

«Поражение таких системообразующих станций создает серьезные перебои в логистике поставок нефти внутри России. Нарушается работа магистральных трубопроводов, снижается эффективность переработки на НПЗ и возрастают затраты на транспортировку. В итоге это оказывает непосредственное влияние на доходы российского бюджета, которые используются для финансирования войны против Украины», — сообщил источник СБУ.

Ранее в ночь на 23 апреля серия взрывов прозвучала на нефтяных объектах в России и оккупированном Крыму. Под удары дронов попали объекты в Феодосии, Самаре и Кстово. В частности, в Феодосии после атаки беспилотников вспыхнула нефтебаза, что вызвало пожар. В Самаре сообщали о взрывах и поражениях нефтеперерабатывающего завода. В Кстово загорелся один из резервуаров на нефтебазе.