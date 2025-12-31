- Дата публикации
Россия в огне: ВСУ ударили по нефтебазам в трех регионах и по составам окупантов в Украине
Украинские военные устроили российским оккупантам «взрывное» завершение 2025 года, нанеся серии мощных ударов по объектам топливно-энергетического комплекса России, а также по военным целям в Крыму и на Донбассе.
Силы обороны Украины продолжают методически уничтожать военно-экономический потенциал агрессора. В этот раз под прицелом оказались ключевые объекты нефтяной отрасли РФ , работающие на экспорт и обеспечение оккупационной армии.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Туапсе: удар в «сердце» завода
В Краснодарском крае РФ дроны атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, входящий в десятку крупнейших в России.
В результате попадания на предприятии вспыхнул пожар.
Что повреждено: Установка первичной переработки нефти (ЕЛОУ-АВТ-12) и комплексные установки глубинной переработки.
Чем это важно: Завод перерабатывает 12 млн. тонн нефти в год, производит горючее для российской армии и сырье для экспорта.
Тамань: повреждены причалы
Также в Краснодарском крае досталось нефтегазовому терминалу «Таманьнефтегаз» вблизи поселка Волна. Это перевалочный пункт для экспорта нефти и сжиженного газа.
Военные подтвердили поражение двух причалов со специальным оборудованием (стендерами) для загрузки танкеров.
Ярославская область: пылал Росрезерв
География ударов достигла и глубочайшего тыла. В городе Рыбинск (Ярославская область) атаковано федеральное учреждение "Темп" - нефтебазу государственного резерва РФ.
Там хранятся стратегические запасы топлива. На объекте зафиксирован масштабный пожар.
Крым и Донбасс
Кроме нефти, Силы обороны отработали и по непосредственным военным целям:
Крым (Оленевка): Поражён временный пункт базирования речных катеров РФ.
Донеччина: Уничтожены склады боеприпасов в районах населенных пунктов Ближнее и Сиятель.
Напомним, недавно СОУ поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ и нефтебазу в Урюпинске Волгоградской области. Эти удары преследуют цель снизить наступательный потенциал российских оккупационных войск.