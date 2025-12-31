ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
491
Время на прочтение
2 мин

Россия в огне: ВСУ ударили по нефтебазам в трех регионах и по составам окупантов в Украине

Украинские военные устроили российским оккупантам «взрывное» завершение 2025 года, нанеся серии мощных ударов по объектам топливно-энергетического комплекса России, а также по военным целям в Крыму и на Донбассе.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Пожар на НПЗ в России

Пожар на НПЗ в России / Архивное фото

Силы обороны Украины продолжают методически уничтожать военно-экономический потенциал агрессора. В этот раз под прицелом оказались ключевые объекты нефтяной отрасли РФ , работающие на экспорт и обеспечение оккупационной армии.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Туапсе: удар в «сердце» завода

В Краснодарском крае РФ дроны атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, входящий в десятку крупнейших в России.

В результате попадания на предприятии вспыхнул пожар.

  • Что повреждено: Установка первичной переработки нефти (ЕЛОУ-АВТ-12) и комплексные установки глубинной переработки.

  • Чем это важно: Завод перерабатывает 12 млн. тонн нефти в год, производит горючее для российской армии и сырье для экспорта.

Тамань: повреждены причалы

Также в Краснодарском крае досталось нефтегазовому терминалу «Таманьнефтегаз» вблизи поселка Волна. Это перевалочный пункт для экспорта нефти и сжиженного газа.

Военные подтвердили поражение двух причалов со специальным оборудованием (стендерами) для загрузки танкеров.

Ярославская область: пылал Росрезерв

География ударов достигла и глубочайшего тыла. В городе Рыбинск (Ярославская область) атаковано федеральное учреждение "Темп" - нефтебазу государственного резерва РФ.

Там хранятся стратегические запасы топлива. На объекте зафиксирован масштабный пожар.

Крым и Донбасс

Кроме нефти, Силы обороны отработали и по непосредственным военным целям:

  • Крым (Оленевка): Поражён временный пункт базирования речных катеров РФ.

  • Донеччина: Уничтожены склады боеприпасов в районах населенных пунктов Ближнее и Сиятель.

Напомним, недавно СОУ поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ и нефтебазу в Урюпинске Волгоградской области. Эти удары преследуют цель снизить наступательный потенциал российских оккупационных войск.

Дата публикации
Количество просмотров
491
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie