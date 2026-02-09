Россия в огне: ВСУ уничтожили склады с тысячами FPV-дронов и пункт управления десанта

Реклама

Благодаря слаженным действиям наших бойцов в РФ и ТОТ поражен пункт управления и состав боеприпасов врага. Подтверждено также уничтожение большого состава FPV-дронов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

Какие потери понесла РФ

Как сообщили в Генштабе, в Судже Курской области РФ был поражен пункт управления подразделения воздушно-десантных войск противника. В то же время, на ТОТ Херсонской области, вблизи населенного пункта Новоалексеевка, зафиксировано поражение состава боеприпасов врага.

Отдельно в Генштабе сообщили о результатах предварительных ударов по территории России. В частности, подтверждено уничтожение состава БПЛА в районе Ростова-на-Дону.

"По предварительным данным, уничтожено около 6 тысяч FPV-дронов", - отметили в ведомстве. Также повреждены еще несколько контейнеров с беспилотниками.

В Генштабе подчеркнули, что информация о потерях противника и масштабах ущерба для государства-агрессорки еще проверяется. Там в очередной раз зафиксировали: Силы обороны и дальше будут системно работать над ослаблением боевого потенциала российской армии.

Напомним, ранее стали известны последствия ударов ВСУ по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области РФ, откуда российские войска совершают пуски ракет типа "Орешник".

По данным Генерального штаба ВС Украины, повреждения получила инфраструктура российских войск. Речь идет, в частности, о техническом сооружении по обслуживанию баллистических ракет средней дальности, монтажном корпусе и составе материально-технического обеспечения.

«Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются», — отметили в ведомстве.