Россия в середине дня нанесла удар по грузовику в Одесской области: есть погибшие и раненые

Последствия российского нападения на Одесскую область

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Российские войска атаковали Одесскую область, попав в грузовик с цистерной, в которой оставалось масло. В результате удара погибли два человека, ещё трое получили ранения.

Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

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После попадания грузовик загорелся. Огонь также перекинулся на легковой автомобиль, находившийся рядом.

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Как уточнила «Суспільному» пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, по предварительным данным, погибшими оказались мужчины в возрасте 47 и 65 лет.

Еще трое человек пострадали. Среди них — 43-летний мужчина, которого доставили в больницу. Личности двух других пострадавших в настоящее время устанавливаются.

«Информация о последствиях удара и количестве пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы. Выражаю соболезнования родным и близким погибших», — добавил Кипер.

Последствия российского нападения на Одесскую область

Напомним, в ночь на вторник, 11 августа, российская армия подвергла массированному обстрелу Запорожье ракетами и управляемыми авиабомбами. В области 12 августа объявили Днём траура по погибшим в результате вражеской атаки.

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