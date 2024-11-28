Россия в Торецке использует тактику "забрасывания мясом" — пресс-секретарь ОТУ Луганск

Российские захватчики продолжают штурмовать город Торецк в Донецкой области и прибегают к тактике "забрасывания мясом" противника.

Об этом сообщила спикер ОТУ Луганск Анастасия Бобовникова в эфире Армия TV.

"В Торецке по-прежнему сложная ситуация. Идут городские бои. Оккупанты забрасывают наших военнослужащих в "мясом", иначе это нельзя назвать. Это "мясные" штурмы", — сказала Бобовникова.

Кроме того, захватчики используют многие артиллерии и совершают около полутора тысяч обстрелов в сутки в зоне ответственности ОТУ Луганск.

Бобовникова рассказала, что для наступления российские военные используют авиацию, которая немного снизила свою активность после изменения погодных условий.

"Им безразлично личный состав, им главное забрасывать нас своими малыми пехотными группами. И FPV-дроны они также пытаются применить в любую погоду", — добавила Бобовникова.

Напомним, ранее сообщалось, что враг оккупировал Новоселидовку и Петровку в Донецкой области.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Торецке русские солдаты расстреляли гражданских.

Читайте также: