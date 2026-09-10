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Россия в третий раз нанесла удар по Днепру: масштабный пожар охватил продуктовые склады (фото, видео)
Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.
В четверг, 10 сентября, российская армия в третий раз за день нанесла удар по Днепру. В результате атаки загорелись продуктовые склады, на месте попадания возник масштабный пожар.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
«Враг в третий раз за день нанёс удар по Днепру. Вспыхнули пожары на продовольственных складах», — написал Ганжа.
По его словам, информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.
О последствиях российской атаки также сообщили местные Telegram-каналы.
На опубликованных фото и видео видно огромное облако густого черного дыма, поднимающееся над местом пожара.
Огонь охватил территорию продуктовых складов.
На кадрах также видно, что неподалеку от места удара находится высотная жилая застройка.
На данный момент официальной информации о пострадавших среди гражданского населения нет.
Спасательные службы и соответствующие органы продолжают работать на месте, а информация о последствиях российского удара уточняется.
Напомним, ранее сообщалось, что 10 сентября российские войска во второй раз за день нанесли удар по Днепру. В результате атаки погибли два человека, ещё двое получили ранения.