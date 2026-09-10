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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия в третий раз нанесла удар по Днепру: масштабный пожар охватил продуктовые склады (фото, видео)

Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Пожар на месте удара в Днепре

Пожар на месте удара в Днепре

В четверг, 10 сентября, российская армия в третий раз за день нанесла удар по Днепру. В результате атаки загорелись продуктовые склады, на месте попадания возник масштабный пожар.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

«Враг в третий раз за день нанёс удар по Днепру. Вспыхнули пожары на продовольственных складах», — написал Ганжа.

По его словам, информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

О последствиях российской атаки также сообщили местные Telegram-каналы.

На опубликованных фото и видео видно огромное облако густого черного дыма, поднимающееся над местом пожара.

Огонь охватил территорию продуктовых складов.

/ © из соцсетей

© из соцсетей

На кадрах также видно, что неподалеку от места удара находится высотная жилая застройка.

/ © из соцсетей

© из соцсетей

На данный момент официальной информации о пострадавших среди гражданского населения нет.

Спасательные службы и соответствующие органы продолжают работать на месте, а информация о последствиях российского удара уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 сентября российские войска во второй раз за день нанесли удар по Днепру. В результате атаки погибли два человека, ещё двое получили ранения.

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