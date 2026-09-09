Россия в третий раз выдала ордер на арест Буданова: что не дает покоя оккупантам

Россияне снова выдали ордер на арест Буданова

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Российский суд в среду, 9 сентября, признал законным постановление об аресте главы Офиса Президента Украины Кирилла Буданова. Россияне обвиняют его в причастности к ударам ВСУ по территории Херсонской области, находящейся под временной оккупацией российских войск.

Об этом сообщает Europa Press.

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Суд в России в третий раз принял решение о заочном аресте Кирилла Буданова

Как сообщает пропагандистское агентство ТАСС, суд высшей инстанции оставил в силе решение первого судебного звена о заключении должностного лица под стражу и его последующей экстрадиции в РФ.

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Это произошло после того, как суд отклонил апелляцию защиты. Дополнительные детали дела пока не разглашают.

Судебное решение связано с обвинениями, которые Следственный комитет РФ выдвинул против Кирилла Буданова из-за удара 1 января по населенному пункту Хорлы. Тогда, по сообщениям россиян, попадание во время празднования Нового года пришлось на здание отеля.

В результате инцидента, по данным россиян, около 30 человек погибли, а еще около 60 — получили ранения.

Следует отметить, что российские суды уже не в первый раз выдают ордера на арест Буданова. В частности, это уже в третий раз. Поводом для предыдущих решений становились украинские атаки в рамках полномасштабной войны, развязанной Путиным.

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В частности, один из таких ордеров касался взрыва на Керченском мосту, соединяющего территорию России с аннексированным в 2014 году Крымским полуостровом.

Этот удар стал одним из наиболее ощутимых символических ударов по Москве с начала полномасштабной войны.

Кирилл Буданов: последние новости

Напомним, Россия будет продолжать применять тактику «шахедного террора» как минимум до выборов в Государственную думу, которые состоятся 18–20 сентября. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов.

По его словам, Кремль прибегает к террору против Украины, чтобы создать картинку победы для своих избирателей, ведь на поле боя армия РФ не может продемонстрировать ощутимых результатов.

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