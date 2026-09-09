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Россия в третий раз выдала ордер на арест Буданова: что не дает покоя оккупантам
Россия в третий раз выдала ордер на заочный арест Кирилла Буданова. На этот раз российский суд связал новое решение с обвинениями из-за удара по оккупированным Хорлам.
Российский суд в среду, 9 сентября, признал законным постановление об аресте главы Офиса Президента Украины Кирилла Буданова. Россияне обвиняют его в причастности к ударам ВСУ по территории Херсонской области, находящейся под временной оккупацией российских войск.
Об этом сообщает Europa Press.
Суд в России в третий раз принял решение о заочном аресте Кирилла Буданова
Как сообщает пропагандистское агентство ТАСС, суд высшей инстанции оставил в силе решение первого судебного звена о заключении должностного лица под стражу и его последующей экстрадиции в РФ.
Это произошло после того, как суд отклонил апелляцию защиты. Дополнительные детали дела пока не разглашают.
Судебное решение связано с обвинениями, которые Следственный комитет РФ выдвинул против Кирилла Буданова из-за удара 1 января по населенному пункту Хорлы. Тогда, по сообщениям россиян, попадание во время празднования Нового года пришлось на здание отеля.
В результате инцидента, по данным россиян, около 30 человек погибли, а еще около 60 — получили ранения.
Следует отметить, что российские суды уже не в первый раз выдают ордера на арест Буданова. В частности, это уже в третий раз. Поводом для предыдущих решений становились украинские атаки в рамках полномасштабной войны, развязанной Путиным.
В частности, один из таких ордеров касался взрыва на Керченском мосту, соединяющего территорию России с аннексированным в 2014 году Крымским полуостровом.
Этот удар стал одним из наиболее ощутимых символических ударов по Москве с начала полномасштабной войны.
Кирилл Буданов: последние новости
Напомним, Россия будет продолжать применять тактику «шахедного террора» как минимум до выборов в Государственную думу, которые состоятся 18–20 сентября. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов.
По его словам, Кремль прибегает к террору против Украины, чтобы создать картинку победы для своих избирателей, ведь на поле боя армия РФ не может продемонстрировать ощутимых результатов.