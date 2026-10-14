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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия в третий раз за день атаковала Винницу реактивными дронами: есть попадание — подробности

Россия уже в третий день атаковала Винницу реактивными беспилотниками. В городе было зафиксировано разрушение объекта гражданской инфраструктуры.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Взрывы

Взрывы / © Associated Press

В среду 14 октября Россия уже в третий раз атаковала реактивными беспилотниками по Виннице. В городе зафиксировано разрушение объектов гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили мэр Винницы Сергей Моргунов и председатель Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

Атака РФ на Винницу 14 октября — что известно

Первый удар по гражданскому объекту был около 17:21, а в 20:24 глава ОВА Наталья Заболотная сообщила о повторном попадании еще в один. Сейчас угроза ударных дронов остается, в городе слышны взрывы, воздушная тревога продолжается.

По состоянию на 21.04 в городе снова слышали взрывы. Все подробности о последствиях атаки РФ уточняются.

Мэр Сергей Моргунов призвал винничан оставаться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.

«Воздушная тревога продолжается. Обращаюсь ко всем винничанам: воздержитесь от публикации фото, видео и точных привязок к местности», — заметил Моргунов.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в Винницкой области вечером 13 октября из-за атаки России получил повреждения объект железнодорожной инфраструктуры.

Ранее Россия атаковала производственный комплекс ROSHEN в Виннице 12 октября. В корпорации сообщили, что благодаря эвакуации удалось сберечь жизнь работников.

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