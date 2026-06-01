"Россия въедет в стену реального кризиса": Зеленский сделал жесткое заявление

У российской армии больше нет безопасных дорог на юге и востоке Украины, а в оккупированном Крыму уже не хватает горючего. Все из-за успешных дальнобойных ударов наших военных, которые теперь достают врага по всей оккупированной территории.

Об этом в своем вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, план дальнобойных санкций Украины реализуется последовательно. В частности, в январе-мае текущего года украинские воины смогли поразить 15 российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

«Уже есть российские запреты на экспорт с их территории авиационного горючего, а также бензина, рассматривают запрет на экспорт дизеля. Для страны, которую еще совсем недавно называли бензоколонкой, потерять даже это значительная история, значительная потеря», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также отметил, что по состоянию на май из строя выведено около 40% первичной переработки нефти в России. Благодаря этому украинские военные полностью контролируют логистику захватчиков на окупированных территориях.

«Сейчас у наших воинов есть способность доставать российскую военную логистику фактически во всю глубину временно оккупированной территории. Практически нет для оккупанта безопасных дорог на юге и востоке нашей страны», — отметил президент.

Он добавил, что текущая ситуация с топливным дефицитом в Крыму и в других оккупированных регионах является очередным доказательством того, что для захватчиков на украинской земле не будет спокойных времен.

«Россия въедет в эту стену реального кризиса благодаря своей глупости. Мы давно говорим, что эту войну россияне должны закончить. Все форматы реальных переговоров, все форматы обеспечения безопасности, формат достойного мира Украина предложила. Единственный, от кого нужно решение — это российский руководитель, который даже не всю статистику получает по реально происходящему», — подытожил Зеленский.

Напомним, в ночь на 31 мая российский Саратовский нефтеперерабатывающий завод, входящий в структуру «Роснефти» и обеспечивающий топливом оккупационные войска, атаковали ударные беспилотники.

Ранее Кирилл Буданов заявлял, что удары украинских дронов по территории РФ все сильнее влияют на российское общество, оказавшееся психологически не готовым к атакам внутри страны.

Также Буданов раскрыл детали операции по блокированию сухопутного коридора в Крым и рассказал о критических последствиях топливного голода для армии РФ.

К слову, командир взвода БпЛА Александр Иванцов заявил, что из-за ударов по логистике россияне уже сталкиваются с дефицитом горючего, особенно в Крыму.

