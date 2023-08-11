Россия ведет в Украине абсолютно империалистическую войну, как в 17 веке - Шольц

Если другие страны начнут посягать на часть других государств и действовать как Россия – "возникнет пожар".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство его страны делает все возможное, чтобы помочь Украине защитить себя и избежать распространения войны в другие страны.

Об этом Олаф Шольц заявил во время общения с жителями Эрфурта, земля Тюрингия, сообщает Укринформ.

Он подчеркнул, что Германия пытается проводить "очень ответственную политику".

"При всех решениях, которые мы принимаем, мы предотвращаем то, чтобы дошло до эскалации, до войны между Россией и НАТО; заботимся о том, чтобы война оставалась войной между Россией и Украиной. Но мы оказываем поддержку обороняющейся Украине", — сказал Шольц.

Шольц заявил, что Россия напала на Украину исключительно по своим империалистическим мотивам и просто хочет захватить часть территории соседней страны, как это произошло в 17-19 веках. Шольц заявил, что это не выдумки, ведь российский диктатор Путин сам об этом написал. Путин уверен, что Украина и Белоруссия должны принадлежать России.

Немецкий канцлер напомнил, что сложившиеся границы стран в Европе — международно признанные и оформленные. Он подчеркнул, что если другие страны начнут посягать на часть других государств и действовать как Россия, "возникнет пожар, который мы не сможем погасить".

"Это угроза, которую несет российская агрессивная война", — сказал глава правительства ФРГ.

Он добавил, что даже если члены мирового сообщества имеют разные взгляды на некоторые вещи и не во всем соглашаются друг с другом, все имеют консенсус относительно того, что границы нельзя передвигать с помощью силы. Путин поставил это под вопрос, отметил политик.

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Путин внес в Госдуму проекты поправок, согласно которым РФ отказывается сообщать ООН и Совет Европы о введении или отмене военного и чрезвычайного положения.

Кроме того, мы ранее информировали, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Пескаов заявил, что российские власти запланировали, что на так называемых "выборах" президента РФ диктатор Путин наберет 90% голосов.

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