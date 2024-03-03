"Россия верит, что это поможет дожать Украину": Подоляк про "Майдан-3" Кремля

Бюджет в 1,5 млрд долларов на пропагандистскую работу – это не так много, если учитывать, сколько в целом россияне вкладывают в войну.

Темы, которые Кремль будет использовать в рамках операции Майдан-3, очевидны. И Россия будет это делать прямо, нагло. Среди целей этой спецоперации: деморализация Украины, наших стран-партнеров, обществ стран-партнеров, а также влияние на поставку оружия Украине.

Об этом сказал советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью FREEДОМ.

Чем больше РФ будет вкладывать в операции против Украины, тем больше негативной отдачи будет для нее самой

Речь идет, в частности, о подвержении сомнению легитимности президента Украины. Однако советник ОПУ говорит: это надуманная проблема, которая не существует юридически. Потому что непрерывность власти обусловлена конституционными положениями, где четко сказано, что президент исполняет свои обязанности до момента вступления в должность следующего президента или пришествия второго срока президентства.

"Регламентация о военном положении четко говорит — возможно или невозможно проведение выборов, и определяет непрерывность власти — и парламентской, и президентской", — отметил Подоляк.

Россия будет верить в то, продолжил советник, что чем больше она будет проводить подобные информационно-диверсионные мероприятия, тем больше у нее шансов будет дожать Украину. Она будет делать это пропагандистского обвала на внутреннем рынке.

"Как только будет несколько тактических поражений России на линии фронта, этот надутый пропагандистский пузырь лопнет, это приведет к диссонансу ощущений и, соответственно, это приведет к внутреннему конфликту", – констатировал советник Офиса.

Да, чем больше Россия вкладывается в подобные информационно-диверсионные операции, тем больше негативной отдачи будет у РФ. По мнению Подоляка, есть один наиболее разрушительный сегмент, на который следует обращать внимание.

"Это неуправляемая депрессизация публикаций в западных медиа. Журналисты выходят с пессимистическими колонками типа "все пропало", – подытожил советник ОПУ Михаил Подоляк.

Ранее у Зеленского объяснили, почему Украине нельзя проводить переговоры с Россией.

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