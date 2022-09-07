Россия, вероятно, готовится к наступлению на Бахмут – британская разведка

Боевые действия продолжаются под Харьковом, на востоке в Донбассе, на юге Херсонской области. Вероятно, оккупанты будут пытаться наступать на Бахмут.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

Основными запланированными усилиями РФ, вероятно, есть наступление на Бахмут на Донбассе, но командиры сталкиваются с дилеммой: разворачивать оперативные резервы для поддержки этого наступления или защищаться от дальнейшего продвижения Украины на юге.

Бессчетные одновременные опасности, разбросанные на 500 км, проверят способность России координировать оперативный план и перераспределять ресурсы меж несколькими группировками сил.

В начале войны неспособность России сделать именно это была одной из основных причин плохой работы военных.

Напомним, Лиз Трасс после избрания ее на новый пост обещала, что первым, кому она позвонит по телефону, будет Зеленский.

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