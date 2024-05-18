Россия, вероятно, начнет наступление на Сумщине — военный обозреватель

Россияне, вероятно, приступят к пограничной операции в районе Сумщины, но не для того, чтобы двигаться в сторону областного центра.

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Такое мнение в эфире телемарафона высказал военный обозреватель Денис Попович.

"Что касается Сум. Вероятно начало пограничной операции на Сумщине. Не для того, чтобы двигаться в сторону Сум. Там, возле Сумской области перед началом "харьковских" этих всех событий было еще меньшее количество группировки, чем на Харьковском направлении, где-то тысяч 15 было .Не для того, чтобы двигаться на Сумы, а для того, чтобы создать что-то похожее на то, что они сейчас создали на севере Харьковщины", — заявил Попович.

По его мнению, целью этих действий будет отвлечение резервов ВСУ.

"Мы же должны будем каким-то образом реагировать. Особенно, если они пойдут, не дай бог, по тому сценарию, как оно пошло на Харьковщине, когда они там продвинулись и мы были вынуждены реагировать, менять командующего ОСУВ (оперативно-стратегическая группировка войск, — ред.). Будем надеяться на то, что все уроки были изучены и такого уже не повторится", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия перебросила батальоны к границе с Сумщиной.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Сумах раздались взрывы, в результате чего в части области исчез свет.

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