Вероятно, Россия потеряла очередной ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Речь идет и о возможной потере одного из членов экипажа.

Об этом пишут российские военкоры.

Что известно

Как сообщили российские телеграмм-каналы, вечером 7 ноября РФ потеряла ударный вертолет Ка-52. Речь идет о том, что командиру вертолета спастись не удалось. Зато штурман успел катапультироваться.

Пока неизвестно, где и при каких обстоятельствах был уничтожен Ка-52. Ожидаем детали.

Напомним, в субботу, 10 августа, кафиры, очевидно, потеряли еще один свой вертолет. Речь идет о вертолете Ка-52 "Аллигатор", стоимость которого составляет 16 миллионов долларов.

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