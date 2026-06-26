Россия ударила по областному центру посреди вечера: в городе раздаются взрывы, есть разрушения (видео)

Обстрел Запорожья

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Вечером 26 июня армия России совершила очередную массированную атаку на Запорожье, применив ударные беспилотники. В городе раздались взрывы, после чего на одном из объектов поднялся густой дым.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Российские войска снова атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате попадания возник пожар на территории одного из промышленных предприятий», — сообщил Федоров.

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Впоследствии глава добавил, что в результате удара пострадала АЗС в Запорожье.

«Предварительно есть повреждение жилого дома в результате российской атаки на Запорожье», — добавил глава.

В ВС Украины отметили, что угроза обстрела продолжается.

«Группы ударных БпЛА с юго-запада на город Запорожье», — предупредили в командовании.

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Жителей города просят ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.

Обстріл Запоріжжя \ Відео: МТМ / © Фото из открытых источников

Россия обстреливает мирные города — последние новости

Напомним, 26 июня российские войска также атаковали Запорожье. В результате ударов пострадали 15 человек, среди них — девятилетний мальчик. Четверо раненых госпитализированы, одна 45-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. Возникли пожары, повреждены здания и автомобили.

Также, ранее россияне намеренно атаковали FPV-дроном гражданских на дороге в Никополе, убив трех человек, среди которых 87-летняя женщина, ее 51-летний сын и человек на колесном кресле, причем, по словам властей, целили сознательно, видя жертв.

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