- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1957
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия ударила по областному центру посреди вечера: в городе раздаются взрывы, есть разрушения (видео)
Чиновник призвал жителей оставаться в укрытиях к отбою тревоги.
Вечером 26 июня армия России совершила очередную массированную атаку на Запорожье, применив ударные беспилотники. В городе раздались взрывы, после чего на одном из объектов поднялся густой дым.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
«Российские войска снова атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате попадания возник пожар на территории одного из промышленных предприятий», — сообщил Федоров.
Впоследствии глава добавил, что в результате удара пострадала АЗС в Запорожье.
«Предварительно есть повреждение жилого дома в результате российской атаки на Запорожье», — добавил глава.
В ВС Украины отметили, что угроза обстрела продолжается.
«Группы ударных БпЛА с юго-запада на город Запорожье», — предупредили в командовании.
Жителей города просят ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.
Россия обстреливает мирные города — последние новости
Напомним, 26 июня российские войска также атаковали Запорожье. В результате ударов пострадали 15 человек, среди них — девятилетний мальчик. Четверо раненых госпитализированы, одна 45-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. Возникли пожары, повреждены здания и автомобили.
Также, ранее россияне намеренно атаковали FPV-дроном гражданских на дороге в Никополе, убив трех человек, среди которых 87-летняя женщина, ее 51-летний сын и человек на колесном кресле, причем, по словам властей, целили сознательно, видя жертв.