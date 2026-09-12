Россия вновь нанесла удар по западу Украины: "прилетело" в Ровенской области, первые подробности

Атака «шахидов» / © ТСН.ua

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В результате российского удара по Ровенской области было разрушено одно из предприятий в Сарненском районе. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

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«Продолжается воздушная атака на Ровенскую область. К сожалению, было разрушено одно из предприятий в Сарненском районе», — отметил Коваль.

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Он добавил, что на данный момент информации о пострадавших нет.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил глава ОГА.

Коваль призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

«Еще раз призываю жителей области при сигнале воздушной тревоги соблюдать правила безопасности», — подчеркнул он.

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Россия массировано атакует запад Украины — последние новости

Напомним, вечером в субботу, 12 сентября, российские оккупационные войска нанесли массированный удар беспилотниками по территории Ровенской области. В результате атаки возникли проблемы с электроснабжением: часть города Дубно и некоторые населённые пункты Ровенского района остались без света.

Днём 12 сентября Луцк подвергся массированной атаке российских дронов. Появилась информация о «попадании» в поезд на железнодорожном вокзале.

Кроме того, в субботу, 12 сентября, во время массированной атаки беспилотников на Волынскую область в Ковеле произошли взрывы. В Сети сообщают об ударе по железнодорожному вокзалу города.

Правительственный центр безопасности Польши (RCB) разослал экстренные SMS-уведомления жителям приграничных регионовв связи с массированным воздушным ударом России по территории западных областей Украины.

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