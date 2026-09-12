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Россия вновь нанесла удар по западу Украины: "прилетело" в Ровенской области, первые подробности
Местные власти призывают жителей Ровенской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
В результате российского удара по Ровенской области было разрушено одно из предприятий в Сарненском районе. По предварительным данным, пострадавших нет.
Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
«Продолжается воздушная атака на Ровенскую область. К сожалению, было разрушено одно из предприятий в Сарненском районе», — отметил Коваль.
Он добавил, что на данный момент информации о пострадавших нет.
«По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил глава ОГА.
Коваль призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
«Еще раз призываю жителей области при сигнале воздушной тревоги соблюдать правила безопасности», — подчеркнул он.
Россия массировано атакует запад Украины — последние новости
Напомним, вечером в субботу, 12 сентября, российские оккупационные войска нанесли массированный удар беспилотниками по территории Ровенской области. В результате атаки возникли проблемы с электроснабжением: часть города Дубно и некоторые населённые пункты Ровенского района остались без света.
Днём 12 сентября Луцк подвергся массированной атаке российских дронов. Появилась информация о «попадании» в поезд на железнодорожном вокзале.
Кроме того, в субботу, 12 сентября, во время массированной атаки беспилотников на Волынскую область в Ковеле произошли взрывы. В Сети сообщают об ударе по железнодорожному вокзалу города.
Правительственный центр безопасности Польши (RCB) разослал экстренные SMS-уведомления жителям приграничных регионовв связи с массированным воздушным ударом России по территории западных областей Украины.