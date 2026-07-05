Россия вновь наносит удары по топливным объектам: в Изюме ракета уничтожила АЗС, есть погибший и раненые

Последствия удара по АЗС в Изюме

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5 июля днем российская армия нанесла ракетный удар по городу Изюм в Харьковской области. Одной из целей атаки стала автозаправочная станция в центре города.

Как сообщили в ГСЧС, в результате обстрела было разрушено здание АЗС, возник крупный пожар.

Огонь охватил операторскую, газозаправочную станцию и автомобили. К ликвидации последствий удара были привлечены спасатели и сотрудники местных органов власти.

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В результате вражеского обстрела погиб мужчина, ещё трое человек получили ранения.

По информации начальника Хаковской ОГА Олега Синегубова, ранения получили женщины в возрасте 39, 42 и 48 лет, все они были госпитализированы.

«В результате обстрела вспыхнул пожар. Повреждены пять автомобилей. Разрушено здание АЗС», — написал он в Telegram.

Это уже далеко не первый случай, когда российские войска наносят удары по автозаправочным станциям и топливной инфраструктуре в прифронтовых регионах.

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Атаки России на АЗС — последние новости

Напомним, ранее в Сумах были полностью уничтожены две автозаправочные станции. Еще одну АЗС враг полностью разрушил в Недригайловской общине.

Кроме того, россияне совершили серию масштабных атак на АЗС в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. По информации директора консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, это привело к значительным пожарам и разрушениям объектов топливной инфраструктуры.

В частности, в Харькове сгорела как минимум одна АЗС, еще две загорелись в Сумах, а также под ударом оказались четыре станции в Пирятине и к югу от него.

Такие удары рассматриваются как попытка спровоцировать дефицит топлива, затруднить логистику и ослабить возможности украинских Сил обороны.

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