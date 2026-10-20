Россия во второй раз атаковала Институт Стражеско в Киеве: что известно о последствиях

Россия атаковала Институт кардиологии в Киеве

Реклама

Россия атаковала Институт кардиологии имени Стражеско в Киеве. В здании повреждена операционная на шестом этаже.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Реклама

Россия ударила по Институту Стражеско в Киеве: что известно

«Россияне снова ударили по больнице. В этот раз — по операционному Институту Стражеско Национальной академии медицинских наук в Киеве», — заявил глава правительства.

Реклама

По его словам, медицинское учреждение оказалось под ударом уже второй раз. В прошлом году попадание пришлось на четвертый этаж института, а во время этой атаки разрушений получил шестой этаж, где расположен операционный блок.

«К счастью, обошлось без погибших. Один пациент получил ранение, ему оказали всю необходимую помощь», — отметил Корецкий.

Россия атаковала Институт кардиологии в Киеве

Также он добавил, что Институт Стражеско является ведущим медицинским центром, принимающим пациентов с болезнями сердца со всей Украины. Специалисты заведения проводят сложные операции и выхаживают людей после перенесенных инфарктов.

Россия атаковала Институт кардиологии в Киеве

Атака РФ на Киев — последние новости

Напомним, 20 октября в Киеве вражеский дрон попал в медучреждение в Соломенском районе, а в Голосеевском — на здание другой больницы упали обломки. Из-за атаки в столице пострадали пять человек.

Реклама

Ранее мы писали, что с утра 20 октября армия РФ атаковала беспилотниками Киевскую область. Последствия фиксируют на оживленной трассе под Киевом. Есть погибшие.

Новости партнеров