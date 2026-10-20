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Россия во второй раз атаковала Институт Стражеско в Киеве: что известно о последствиях
Российская атака повредила операционный блок Института Стражеско в Киеве.
Россия атаковала Институт кардиологии имени Стражеско в Киеве. В здании повреждена операционная на шестом этаже.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
Россия ударила по Институту Стражеско в Киеве: что известно
«Россияне снова ударили по больнице. В этот раз — по операционному Институту Стражеско Национальной академии медицинских наук в Киеве», — заявил глава правительства.
По его словам, медицинское учреждение оказалось под ударом уже второй раз. В прошлом году попадание пришлось на четвертый этаж института, а во время этой атаки разрушений получил шестой этаж, где расположен операционный блок.
«К счастью, обошлось без погибших. Один пациент получил ранение, ему оказали всю необходимую помощь», — отметил Корецкий.
Также он добавил, что Институт Стражеско является ведущим медицинским центром, принимающим пациентов с болезнями сердца со всей Украины. Специалисты заведения проводят сложные операции и выхаживают людей после перенесенных инфарктов.
Атака РФ на Киев — последние новости
Напомним, 20 октября в Киеве вражеский дрон попал в медучреждение в Соломенском районе, а в Голосеевском — на здание другой больницы упали обломки. Из-за атаки в столице пострадали пять человек.
Ранее мы писали, что с утра 20 октября армия РФ атаковала беспилотниками Киевскую область. Последствия фиксируют на оживленной трассе под Киевом. Есть погибшие.