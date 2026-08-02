Россия во второй раз за сутки атаковала самый большой состав ROZETKA: заявление компании

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В ночь на 2 августа российские войска снова атаковали крупнейший состав компании ROZETKA. По информации компании, в состав попали два ударных беспилотника.

Об этом сообщили в ROZETKA.

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Как отметили в компании, это уже вторая атака на логистический объект за последние 24 часа. Там полагают, что удар был целенаправленным.

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«Сегодня ночью еще два „шахеда“ попали в самый большой состав ROZETKA. Но главное – люди не пострадали. Это вторая атака на наш склад за 24 часа. Точно не случайность, а целеустремленный удар», — говорится в сообщении.

Несмотря на повторные обстрелы, в компании заверили, что продолжают работать в штатном режиме.

«ROZETKA работает по графику. Спасибо всем, кто нас поддерживает», — отметили в компании.

Напомним, армия РФ совершила массированный налет на Киевщину . Так, в ночь на 2 августа российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. Больше всего пострадал Броварской район, где в результате попадания и падения обломков вспыхнули складские помещения, а также был поврежден частный дом. По данным Киевской ОВ, пожары оперативно ликвидировали спасатели. Обошлось без погибших и пострадавших.

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