Россия вооружает "Шахеды" ракетами: авиаэксперт оценил угрозу новой тактики

Беспилотники (иллюстративный фото) / © MIL.IN.UA

На российском ударном беспилотнике «Шахед» впервые обнаружили ракету класса «воздух-воздух» Р-60. Она создает новую, хотя и ограниченную, угрозу украинской армейской авиации и самолетам Воздушных сил.

Об этом рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко для УНИАН.

Угроза для армейской авиации

По его словам, Р-60 — это старая советская ракета малой дальности (до 10 км), которая наводится на источник тепла. Обнаружение такой ракеты на борту Шахеда свидетельствует о попытке России скопировать украинскую идею использования беспилотников для уничтожения авиации.

«Это, прежде всего, угроза для нашей армейской авиации и самолетов Воздушных сил», — подчеркнул Валерий Романенко.

Эксперт пояснил, что Р-60 не сможет добраться до самолета на большой высоте. Однако может сработать по самолетам, снижающим скорость и высоту во время полета. По его словам, самая большая угроза возникает для тех экипажей, которые занимаются уничтожением «Шахедов» с воздуха.

Как защититься от Р-60

По данным эксперта, ракета Р-60 несет небольшую боевую часть — около трех килограммов. Поэтому она способна поражать только авиационную технику. Валерий Романенко отметил, что украинским экипажам теперь необходимо не только сосредотачиваться на уничтожении вражеских дронов, но и заботиться о собственной безопасности.

«Итак, зенитчикам нужно будет более тщательно следить, нет ли за нашим вертолетом на расстоянии 10 км еще одного „Шахеда“. То есть расчеты радаров нужно будет дополнить программой, которая будет автоматически предупреждать вертолеты или самолеты, если „Шахеды“ летят группой, и какой-то из них находится сзади», — отметил Валерий Романенко.

Эксперт добавляет, что для истребителей F-16 ракета не представляет общей опасности. Современные системы активной защиты реагируют на запуск и могут эффективно отстреливать ловушки. Эксперт подчеркнул, что ракета может быть запущена только в переднюю полусферу.

Перспективы массового использования

Валерий Романенко считает, что массовым использование Р-60 на «Шахедах» вряд ли станет. Это старая ракета, и ее запас ограничен.

«Нужно понимать, что большую ракету „Шахед“ не понесет, потому что она будет тяжелой для него. Ракета Р-60 весит 43 кг плюс пусковая рейка и дополнительное оборудование. То есть где-то до 50 кг вместе. Более тяжелую ракету Р-73 „Шахед“ уже не потянет. Но в общем — это неприятная новость, что „Шахеды“ могут нести ракеты. Я не думаю, что у россиян будут с этим успехи, но это реальная угроза», — подытожил эксперт.

Напомним, 1 декабря, россияне впервые применили ракету класса воздух-воздух Р-60 на дроне. Ее обнаружили на обломках «Шахеда». Об этом рассказал эксперт по системам РЭБ и военной связи Сергей Флеш Бескрестнов.

Украина впервые применила дрон-перехватчик Sting против российских реактивных БПЛА.