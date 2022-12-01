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Россия восемь раз за ночь ударила по Днепропетровщине: пострадали жилые дома

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
640
Время на прочтение
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Россия восемь раз за ночь ударила по Днепропетровщине: пострадали жилые дома

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Под огонь попали две громады, там повреждены жилые дома.

В ночь на 1 декабря российская армия восемь раз ударила по Никопольскому району Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадали Марганецкая и Красногригорьевская общины.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Погибших и раненых людей, по предварительной информации, нет.

В Красногригорьевской громаде пострадало несколько частных жилых домов и хозяйственных построек, газопровод и линия электропередачи. В Марганецкой громаде сотрудники ГСЧС проводят обследование пораженной территории, масштабы разрушений выясняются.

Напомним, накануне российская армия также терроризировала Никопольский район Днепропетровской области. Оккупанты выпустили по мирным жителям почти 30 снарядов. Никто не пострадал.

© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

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Дата публикации
Просмотры
640
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