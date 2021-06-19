Россия воюет против нас на всех фронтах: министр обороны Украины опроверг фейк о замораживании помощи США

Фейк о замораживании в США помощи Украине опровергли также и в Белом доме.
Министр обороны Украины Андрей Таран опроверг информацию о том, что США заморозили $ 100 млн помощи для Украины. Распространение этой информации он назвал российской информационной войной.
Об этом говорится в заявлении Министерство обороны.
Министр отметил, что Украина от 2020 воплощает второй этап оборонной реформы, который предусматривает тесное сотрудничество с международными партнерами, в частности США.
"В начале апреля 2021 Министерство обороны Украины подготовило и передало Министерству обороны США соответствующий итоговый документ, который 11 июня 2021, после соответствующей сертификации Пентагоном и Госдепартаментом, был одобрен Конгрессом США", — сообщил Андрей Таран.
Напомним, ранее Белый дом возмутился информацией СМИ о замораживании $100 млн для Украины. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила: "На прошлой неделе — накануне саммита США-Россия — мы предоставили пакет помощи в сфере безопасности на сумму 150 млн долларов".