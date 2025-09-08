Россия возобновила атаки на энергетику Украины: что стоит сделать жителям многоэтажек

Атака на энергетическую инфраструктуру Украины

Дополнено новыми материалами

Россия снова начала обстрелы украинских объектов генерации электроэнергии. Грядущая зима будет тяжелой. Жителям многоквартирных домов следует установить себе генераторы.

Об этом заявил военный обозреватель Богдан Мирошников.

«Ну что ж, сезон обстрелов по объектам генерации электроэнергии объявляется открытым. Враг долго и тщательно готовился, проводил разведку. Честно говоря, я этого еще примерно месяца полтора назад ожидал», — говорится в заметке обозревателя.

Он отметил, что грядущая зима будет тяжелой, хотя и все предыдущие не были легкими. Поэтому Мирошников дал совет жителям многоквартирных домов.

«Что могу посоветовать — это поговорить с вашими соседями, председателями управляющих компаний/ОСМД и ставить себе генераторы на многоквартирные дома. Потому что знаю, что это high-level — убедить хотя бы половину соседей, чтобы во время отключений была вода (на верхние этажи она не добивает), отопление и работал лифт. Ну и канализация бесперебойно работала», — говорится в сообщении.

Обозреватель указал, что особенно это актуально для тех домов, где есть насосы на воду и тепло и/или собственная котельная.

Мирошников акцентировал, что враг хочет сломать и убить всех украинцев. Поэтому необходимо сейчас особенно сильно помогать армии, фронту, ведь от каждого зависит, где будет фронт весной.

Напомним, во время ночной атаки по Украине 8 сентября российские войска нанесли удар по объекту тепловой генерации в Киевской области. Спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

Ранее в Киевской областной военной администрации проинформировали, что оккупанты атаковали область ударными беспилотниками.