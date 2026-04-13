Россия возобновила атаки на железную дорогу: на Днепропетровщине враг ударил вблизи поезда с пассажирами

Атака РФ на пригородный поезд / © "Укрзализныця"

Реклама

После относительного затишья российские оккупационные войска снова начали целить в объекты железнодорожной инфраструктуры. В понедельник утром, 13 апреля, под вражеским ударом оказалась железная дорога в Днепропетровской области.

По сообщению «Укрзалізниці», вражеский удар был нанесен непосредственно вблизи локомотива грузового поезда. Трагедию удалось предотвратить благодаря системе раннего оповещения.

Как спасали пассажиров

Мониторинговый центр воздушных угроз зафиксировал опасность и мгновенно передал сигнал находившимся в зоне риска бригадам.

Реклама

Пригородный пассажирский поезд срочно остановили на ближайшей станции. Все пассажиры были выведены в безопасное место.

Машинисты грузового поезда также успели покинуть кабину до момента прилета рядом с локомотивом.

«Восстановление атак на железнодорожную инфраструктуру после относительного затишья, к сожалению, не заставило себя ждать», — констатируют в УЗ.

Какие последствия

Благодаря слаженным действиям железнодорожников, пострадавших среди пассажиров и работников, нет.

Реклама

После отбоя воздушной тревоги пассажирский поезд возобновил движение по маршруту. В настоящее время УЗ продолжает усиленный мониторинг ситуации по всем направлениям, где существует угроза новых ударов.

Ранее мы писали о том, что «Укрзалізниця» изменила алгоритм эвакуации пассажиров во время воздушных атак. Теперь поезда будут останавливать только при подтвержденной угрозе в радиусе 50 км.