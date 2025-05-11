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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4954
Время на прочтение
1 мин

Россия возобновила обстрелы Украины, Путин предлагает прямые переговоры: главные новости ночи 11 мая 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Диктатор Путин

Диктатор Путин / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 11 мая 2025 года:

  • Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры и назвал дату Читать далее –>

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  • США ждут от России действий, а не заявлений — Госдеп Читать далее –>

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