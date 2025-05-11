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Россия возобновила обстрелы Украины, Путин предлагает прямые переговоры: главные новости ночи 11 мая 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 11 мая 2025 года:
Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры и назвал дату Читать далее –>
Россия атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>
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