Россия возвращает тела украинских военных, которые были в плену: детали

Россия возвращает Украине тела защитников, считавшихся военнопленными. Сейчас известно о 12 случаях.

Об этом во время брифинга в Military Media Center сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк.

К сожалению, вопрос медицинских комиссий в России остается открытым. Как утверждает Таранюк, они либо отсутствуют, либо неправильно выполняют свою работу.

По словам Таранюка, по состоянию на сегодняшний день российская сторона передала нам двенадцать тел украинских бойцов, которые ранее были подтверждены Международным Комитетом Красного Креста как такие, которые находятся в плену в России.

"При этом никаких сообщений со стороны России ни об ухудшении их здоровья, ни о тяжелом их состоянии не было. Что опять же подвергает сомнению качество работы или наличие у той стороны медицинской комиссии", – подытожил представитель штаба.

Ранее стало известно, в каких условиях оккупанты держат пленных "азовцев". Преимущественно это очень плохая еда, изоляция, избиения, пытки. Иногда имеют место дополнительные издевательства, когда происходит что-то хорошее для Украины, потому что россиянам нужно "отыграться" на ком-то беззащитном.

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