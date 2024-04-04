Россия впервые прицельно ударила по солнечной электростанции в тылу – Укрэнерго

Речь идет не об атаке в пределах зоны боевых действий, а именно об ударе по тыловой СЭС.

Россия впервые прицельно атаковала тыловую солнечную электростанцию. Это произошло в среду, 3 апреля.

Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время пресс-конференции в Медиацентре "Украина-Укринформ".

"Вчера враг прицельно атаковал солнечную электростанцию. Это первый, по крайней мере на моей памяти, случай целенаправленной атаки на объект возобновляемой энергетики", — сказал Кудрицкий.

Речь идет не об атаке в пределах зоны боевых действий, а именно об ударе по тыловой СЭС.

Кудрицкий заявил, что из-за потепления общее потребление электроэнергии падает, поэтому острого дефицита в энергосистеме не наблюдается.

В то же время происходит сезонный рост производства электричества на СЭС.

Напомним, председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, генеральный директор Solar Generation, доктор технических наук Станислав Игнатьев рассказал, будут ли отключать электроэнергию.

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