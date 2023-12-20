Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия впервые за три недели вывела в Черное море ракетоноситель: сколько "Калибров" наготове

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
262
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия впервые за три недели вывела в Черное море ракетоноситель: сколько "Калибров" наготове

Боевой корабль в Черном море / Фото: Associated Press

РФ в течение длительного времени не выводила ракетоносителей в море.

Россия впервые за три недели вывела в Черное море подводный ракетоноситель. Его снаряжение до 4 ракет типа "Калибр".

Об этом информирует пресс-служба оперативного командования "Юг".

В настоящее время на боевом дежурстве у врага находится:

  • 5 кораблей в Черном море;
  • 1 в Азовском море.

Отметим, что российские террористы используют Черное и Азовское моря в своих военных целях. Азовское море находится под полным контролем врага.

Добавим, что в Черном море на высоком уровне остается минная опасность. Причина – длительные штормы.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
262
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация