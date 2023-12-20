Россия впервые за три недели вывела в Черное море ракетоноситель: сколько "Калибров" наготове

РФ в течение длительного времени не выводила ракетоносителей в море.
Россия впервые за три недели вывела в Черное море подводный ракетоноситель. Его снаряжение до 4 ракет типа "Калибр".
Об этом информирует пресс-служба оперативного командования "Юг".
В настоящее время на боевом дежурстве у врага находится:
- 5 кораблей в Черном море;
- 1 в Азовском море.
Отметим, что российские террористы используют Черное и Азовское моря в своих военных целях. Азовское море находится под полным контролем врага.
Добавим, что в Черном море на высоком уровне остается минная опасность. Причина – длительные штормы.
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