Россия впервые за три недели вывела в Черное море ракетоноситель: сколько "Калибров" наготове

РФ в течение длительного времени не выводила ракетоносителей в море.

Россия впервые за три недели вывела в Черное море подводный ракетоноситель. Его снаряжение до 4 ракет типа "Калибр".

Об этом информирует пресс-служба оперативного командования "Юг".

В настоящее время на боевом дежурстве у врага находится:

5 кораблей в Черном море;

1 в Азовском море.

Отметим, что российские террористы используют Черное и Азовское моря в своих военных целях. Азовское море находится под полным контролем врага.

Добавим, что в Черном море на высоком уровне остается минная опасность. Причина – длительные штормы.

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