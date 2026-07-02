Россия все чаще применяет реактивные дроны: Игнат раскрыл цель врага

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Россия все чаще применяет против Украины реактивные дроны. Цель – заставить Украину тратить дефицитные ракеты ПВО.

Об этом в эфире «5 канала» сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, оккупанты уже почти круглосуточно используют реактивные беспилотники вместе с дронами-камикадзе. Такие БпЛА развивают скорость до 500 км/ч, поэтому их не могут перехватывать украинские перехватчики, максимальная скорость которых составляет около 300 км/ч.

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«Эти дроны уже не доступны для БпЛА-перехватчиков, чья скорость — до 300 км. Поэтому рассчитывать на мобильные огневые группы или зенитные дроны уже не приходится. Надо применять ракеты, которые Воздушные силы и другие составляющие сил обороны и делают», — сказал он.

Игнат отметил, что для уничтожения реактивных беспилотников приходится применять ракеты ПВО, невзирая на их ограниченное количество. В то же время уровень сбития вражеских дронов остается высоким и превышает 90%.

Как мы писали, аналитики Defense Express считают, что Россия перешла к примерно двухнедельному циклу подготовки массированных ударов по Киеву, накапливая ракеты между атаками. Такой вывод был сделан после обстрелов 2 июня, 15 июня и 2 июля. Эксперты обратили внимание на резкое снижение эффективности перехвата баллистических ракет во время последней атаки. По их мнению РФ может рассчитывать на истощение запасов ракет для систем Patriot в Украине. Основной целью массированного удара 2 июля был Киев. По данным Воздушных сил, оккупанты применили рекордное количество баллистических ракет, а всего выпустили по Украине 570 средств воздушного нападения.

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