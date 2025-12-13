Россия всю ночь била дронами и ракетами: какие города приняли удар, все детали

РФ ударила по Украине / © Getty Images

В ночь на 13 декабря россияне обстреливали Одесскую, Днепропетровскую и Николаевскую области. Воздушная тревога объявлялась несколько раз, а атаки продолжались до самого утра.

ТСН.ua собрал все, что известно о воздушном ударе по украинским городам.

Одесса и область

Одесчина пережила самый мощный удар за последнее время. С полуночи Одессу обстреливали «Шахеды», затем ударили запущенные с моря крылатые ракеты «Калибр». После 2 часов ночи город атаковали аэробаллистические ракеты «Кинжал» и баллистика наземного базирования.

Под утро Одессу атаковали крылатые ракеты «Искандер К», запущенные с России.

Утром власти Одессы заявили, что в большей части города нет тепла и воды.

«В результате ударов возникли возгорания, повреждены административные здания и объекты энергетики. Спасатели работают над ликвидацией последствий. В отдельных районах области наблюдаются перебои с электроснабжением», — написал глава ОВА Олег Кипер.

Одесса пережила атаку / © Getty Images

По данным ГСЧС, пострадали четыре человека. Спасатели уточнили, что, кроме энергетических объектов, огонь вспыхнул на складских помещениях с текстильной продукцией. Также в области повреждены жилые дома, админздание, гражданские и пожарные автомобили.

Николаевская область

Российские оккупационные войска совершили одну из самых массированных атак на Николаев и область. Россияне попали в промышленные объекты и энергетическую инфраструктуру. В Николаеве оккупанты обстреляли частный жилищный сектор. Пятеро горожан получили ранения, отметил городской глава Александр Сенкевич.

В больницу доставили 16-летнюю девушку, 48-летнюю женщину и 43-летнего мужчину. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким указал, что города и села в Николаевском и Баштанском районах области остались без света. В регионе объекты критической инфраструктуры будут работать на генераторах, в частности уже подключены к ним 45 районных и квартальных котельных ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

«Начат запуск „Николаевская ТЭЦ“ за счет собственных КГУ», — подчеркнул Ким.

Основные технологические объекты МКП «Николаевводоканал» также работают на генераторах. Ким указал, что готовится к введению в работу резервная схема электрообеспечения областного центра. В Николаеве работают 37 «Пунктів незламності», в Николаевском районе — 90, а в Баштанском районе — 73.

Кировоградщина

Россия нанесла комбинированный удар по объектам энергетики Украины, в том числе оккупанты атаковали Кировоградщину.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Он написал, что россияне совершили очередную массированную атаку с привлечением ракет и дронов.

«Основной целью снова стала энергетическая инфраструктура области», — отметил Райкович.

Россияне атаковали энергетику / © Associated Press

Российские удары обесточили Херсон и часть области

Херсон и часть Херсонской области остались без электроснабжения в результате массированных ударов, нанесенных Россией.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Глава области рассказал, что из-за интенсивных российских атак был обесточен ряд населенных пунктов региона, в том числе и областной центр.

Последствия вражеских атак / © Getty Images

Днепропетровщина

В Днепре и области из-за атаки вспыхнули пожары, повреждены дома и автомобили. Два человека получили ранения, одного госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также беспилотник попал в одноэтажное неэксплуатируемое здание. В ГСЧС добавили, что также госпитализирован мужчина 1958 года рождения в тяжелом состоянии. Все пожары были ликвидированы спасателями.

Уничтоженный автомобиль

Без света остаются потребители в шести областях Украины

В результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры на утро 13 декабря без электроснабжения остаются дома в шести регионах Украины. В частности, обесточенными остаются люди в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Украинские города погрузились в темноту / © Getty Images

В Минэнерго подчеркнули, что во всех регионах Украины используются графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса.

Реакция Зеленского на атаку

По словам главы государства, в результате массированной атаки более десятка гражданских объектов повреждены по всей стране. Отключения света произошли в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Также были атакованы Днепропетровщину и Черкасчину.

«Все необходимые службы сейчас работают над восстановлением электро- и водоснабжения в громадах, пострадавших после ночной российской атаки. Основной удар снова был по энергетике, по югу и Одесчине. Тысячи семей сейчас остаются без света», — подчеркнул он.