Россия всю ночь била по Днепропетровщине: пострадали многоэтажки (фото)

В двух общинах повреждено много зданий.

В ночь на 8 ноября российская армия обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадали Марганецкая и Никопольская общины.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В результате обстрела было повреждено около десяти многоэтажек и частных домов, два промышленных предприятия, больница, школа, профтехучилище, автомобили и газовод.

"В остальных районах ночь прошла под звуки сирены, и обошлось без чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", — отметил глава ОВА.

Напомним, в Днепре в областной больнице имени Мечникова медики спасают парня по имени Иван, который попал под разрыв мины и потерял ноги. Главный врач Сергей Рыженко показал ужасные кадры с операции, как из живой ткани пострадавшего идет дым.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

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