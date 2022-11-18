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Россия всю ночь била по Днепропетровщине: повреждены жилые дома (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
837
Время на прочтение
1 мин
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Россия всю ночь била по Днепропетровщине: повреждены жилые дома (фото)

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Россияне выпустили более 40 снарядов по гражданскому населению ночью.

Российская армия в ночь на 18 ноября обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

По жилым кварталам Никополя россияне выпустили более 40 снарядов. Никто не пострадал.

В городе в результате обстрела повреждены несколько многоэтажных и частных жилых домов, хозяйственные постройки и линия электропередачи, солнечные подстанции, гаражный кооператив, автомобили.

Напомним, вчера, 17 ноября, Россия ударила ракетами по двум районам Днепра. Пострадали промышленное предприятие "Южмаш" и жилые дома рядом с ним. Были ранены 23 человека, среди них один ребенок.

© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

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Дата публикации
Просмотры
837
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